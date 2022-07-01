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Минай провел первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону

Премьер-лига
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Под руководством Владимира Шарана работают опытные игроки Бандура, Коломоец, Селезнев.

Минай провел первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
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Ужгородский "Минай" начал активную подготовку к новому сезону УПЛ, который должен начаться в двадцатых числах августа. Закарпатцы собрались первого июля на арене "Минай" и начали летний сбор. Вместе с командой тренировались потенциальные новички, для которых работа началась еще 24-го июня.

В первой тренировке приняли участие:

  • Вратари: Александр Бандура, Александр Кемкин, Герман Пеньков.
  • Защитники: Александр Аксенов, Игорь Гончар, Олег Горин.
  • Полузащитники: Антон Байдал, Дмитрий Касимов, Богдан Коваленко, Владислав Наумец, Алексей Хахлев, Эльдар Кулиев, Юрий Коломоец, Егор Твердохлеб.
  • Нападающие: Даниил Голуб, Евгений Селезнев, Олег Вишневский.

В скором времени ожидается, что к команде присоединится словенский полузащитник Ловро Грайфонер. А решение о дальнейшей судьбе потенциальных новичков тренерский штаб примет 9-го июля.

Напомним, что прошлый сезон, который был завершен досрочно, "Минай" закончил в зоне вылета. Но сохранил место в элите из-за приостановки выступлений там "Десны" и "Мариуполя".

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В статье: ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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