Минай провел первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону

Ужгородский "Минай" начал активную подготовку к новому сезону УПЛ, который должен начаться в двадцатых числах августа. Закарпатцы собрались первого июля на арене "Минай" и начали летний сбор. Вместе с командой тренировались потенциальные новички, для которых работа началась еще 24-го июня.

В первой тренировке приняли участие:

Вратари : Александр Бандура, Александр Кемкин, Герман Пеньков.

: Александр Бандура, Александр Кемкин, Герман Пеньков. Защитники : Александр Аксенов, Игорь Гончар, Олег Горин.

: Александр Аксенов, Игорь Гончар, Олег Горин. Полузащитники : Антон Байдал, Дмитрий Касимов, Богдан Коваленко, Владислав Наумец, Алексей Хахлев, Эльдар Кулиев, Юрий Коломоец, Егор Твердохлеб.

: Антон Байдал, Дмитрий Касимов, Богдан Коваленко, Владислав Наумец, Алексей Хахлев, Эльдар Кулиев, Юрий Коломоец, Егор Твердохлеб. Нападающие: Даниил Голуб, Евгений Селезнев, Олег Вишневский.

В скором времени ожидается, что к команде присоединится словенский полузащитник Ловро Грайфонер. А решение о дальнейшей судьбе потенциальных новичков тренерский штаб примет 9-го июля.

Напомним, что прошлый сезон, который был завершен досрочно, "Минай" закончил в зоне вылета. Но сохранил место в элите из-за приостановки выступлений там "Десны" и "Мариуполя".