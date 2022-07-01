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Иранский форвард Зари еще год проведет в аренде в Венгрии
Шахаб будет помогать Академии Пушкаша
Фото: ФК Заря Луганск
Иранский форвард "Зари" Шахаб Захеди еще на год продлил арендный договор с "Академией Пушкаша". Об этом сообщает официальный сайт венгерского клуба.
Срок контракта рассчитан до 30-го июня 2023-го года.
"Академия Пушкаша" воспользовалась правилом ФИФА в отношении легионеров в украинских клубах. Это правило первоначально действовало до конца июня 2022-го года, однако было продлено еще на год. За игроками остается право отправиться в годовую аренду, в то время как их действующие контракты будут заморожены. Такое специальное правило ФИФА действовало последние полгода в связи с войной в Украине.
Шахаб Захеди перешел в "Зарю" из "Олимпика" в феврале 2021-го года. С тех пор провел за луганский клуб 39 матчей, забил двенадцать голов. Последние полгода он провел в составе "Академии Пушкаша".
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