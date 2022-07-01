Цыганык: Основная дата старта УПЛ - 23 августа. В случае воздушной тревоги матчи будут приостанавливаться

Журналист и телеведущий Игорь Цыганык поделился инсайдами касательно будущего сезона УПЛ.

По его данным, чемпионат должен будет начаться 23-го августа. Это базовая дата. Матчи должны будут пройти в Украине, однако есть одно исключение. Если клубы играли за рубежом в еврокубках посреди недели, то будущий очный матч также могут провести вне Украины, вернувшись после этого.

Читайте также СМИ: Еврокубковые участники будут проводить часть матчей УПЛ за рубежом

Также интересно, что во время воздушной тревоги, поединки будут приостанавливаться.

"Будет прописан специальный протокол проведения матчей. Сирена, остановка матчей, все в убежище. Если больше часа будет воздушная тревога - игра переносится на следующий день. Как это будет работать - увидим когда с этим столкнемся", - заявил Цыганык.

В новом сезоне примут участие 16 команд. Проводить турнир будут в два круга по классической схеме.