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Цыганык: Основная дата старта УПЛ - 23 августа. В случае воздушной тревоги матчи будут приостанавливаться
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Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Журналист и телеведущий Игорь Цыганык поделился инсайдами касательно будущего сезона УПЛ.
По его данным, чемпионат должен будет начаться 23-го августа. Это базовая дата. Матчи должны будут пройти в Украине, однако есть одно исключение. Если клубы играли за рубежом в еврокубках посреди недели, то будущий очный матч также могут провести вне Украины, вернувшись после этого.
Также интересно, что во время воздушной тревоги, поединки будут приостанавливаться.
"Будет прописан специальный протокол проведения матчей. Сирена, остановка матчей, все в убежище. Если больше часа будет воздушная тревога - игра переносится на следующий день. Как это будет работать - увидим когда с этим столкнемся", - заявил Цыганык.
В новом сезоне примут участие 16 команд. Проводить турнир будут в два круга по классической схеме.
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