Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ризнык: Считаю, что легионеры не поедут в Украину играть
Больше времени будет у отечественных игроков
фото - Олександр Приходько
Голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык поделился своими ожиданиями от будущего сезона.
"Настроение отличное, потому что мы будем готовиться к игре в еврокубках. Относительно физического состояния, то игроки придерживались режима, который давал тренер, поэтому подготовка неплохая. Скрипник? Он давал упражнения, мы их выполняли.
Еврокубки? В нашем случае нет разницы, где мы будем играть, потому что нет возможности играть в Полтаве. Польша - дружественная страна, но мы не будем себя чувствовать как дома.
С легионерами связи особо нет. Считаю, что ребята не поедут в Украину играть", - заявил Ризнык.
Популярное сейчас
- Металлист - Истанбул Башакшехир: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Украинская разведка оценила риск вторжения белорусской армии
- Заря объявила о переходе первого новичка в межсезонье
- Официально. Заря объявила о назначении нового главного тренера
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
Новости по теме
- 15:15 Украинские "Если мы выйдем на Чемпионат мира, буду знать, что прожил свою жизнь не зря". Репортаж с лагеря сборной Украины в Словении
- 14:48 Украинские Вратарь сборной Украины: Нагрузки хорошие, готовимся к важным играм
- 18:09 Украинские Мудрик, Беседин и остальные. Петраков вызвал 25 игроков украинских клубов на сборы в Словению