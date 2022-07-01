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Ризнык: Считаю, что легионеры не поедут в Украину играть

Премьер-лига
(1 голосов)

Больше времени будет у отечественных игроков

Ризнык: Считаю, что легионеры не поедут в Украину играть

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык поделился своими ожиданиями от будущего сезона.

"Настроение отличное, потому что мы будем готовиться к игре в еврокубках. Относительно физического состояния, то игроки придерживались режима, который давал тренер, поэтому подготовка неплохая. Скрипник? Он давал упражнения, мы их выполняли.

Еврокубки? В нашем случае нет разницы, где мы будем играть, потому что нет возможности играть в Полтаве. Польша - дружественная страна, но мы не будем себя чувствовать как дома.

С легионерами связи особо нет. Считаю, что ребята не поедут в Украину играть", - заявил Ризнык.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Ризнык
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