Отказал нескольким клубам. Де Дзерби планирует взять отпуск после Шахтера

Все еще тренер донецкого "Шахтера" Роберто де Дзерби планирует взять небольшой отпуск после своего опыта в украинском клубе.

По данным инсайдера Николо Скира, на итальянца успели выйти "Атлетик", "Галатасарай" и даже "Борнмут", однако алленаторе всем отказал. Насколько затянется пауза - остается загадкой.

Отметим, что в "Шахтере" место Роберто де Дзерби должен будет занять Игор Йовичевич.