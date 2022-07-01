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Отказал нескольким клубам. Де Дзерби планирует взять отпуск после Шахтера
Необычное решение
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Все еще тренер донецкого "Шахтера" Роберто де Дзерби планирует взять небольшой отпуск после своего опыта в украинском клубе.
По данным инсайдера Николо Скира, на итальянца успели выйти "Атлетик", "Галатасарай" и даже "Борнмут", однако алленаторе всем отказал. Насколько затянется пауза - остается загадкой.
???? Escl. - Roberto #DeZerbi si prenderà un anno sabbatico dopo l’esperienza allo #Shakhtar. In queste ultime settimane l’avevano cercato #AthleticClub, #Galatasaray e #Bournemouth, ma ha sempre declinato. Nessuna trattativa neppure con l’#OlympiqueMarseille. #calciomercato #OM— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 1, 2022
Отметим, что в "Шахтере" место Роберто де Дзерби должен будет занять Игор Йовичевич.
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