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Отказал нескольким клубам. Де Дзерби планирует взять отпуск после Шахтера

Премьер-лига
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Необычное решение

Отказал нескольким клубам. Де Дзерби планирует взять отпуск после Шахтера

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Все еще тренер донецкого "Шахтера" Роберто де Дзерби планирует взять небольшой отпуск после своего опыта в украинском клубе.

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По данным инсайдера Николо Скира, на итальянца успели выйти "Атлетик", "Галатасарай" и даже "Борнмут", однако алленаторе всем отказал. Насколько затянется пауза - остается загадкой.

Отметим, что в "Шахтере" место Роберто де Дзерби должен будет занять Игор Йовичевич.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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