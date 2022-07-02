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Сегодня Динамо сыграет третий спарринг на швейцарском сборе
В соперниках снова будут швейцарцы
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону. Уже меньше трех недель остается до первого официального матча – поединка квалификации Лиги чемпионов против "Фенербахче".
Сегодня спарринг-партнером киевлян станет швейцарский "Сьон". В прошлом сезоне этот коллектив финишировал седьмым из десяти участников швейцарской Суперлиги.
Матч против "Сьона" пройдет в Совьеге на арене "Стад Сен-Жермен". Игра начнется 2 июля в 20:00.
В прямом эфире игру покажет YouTube-канал "Динамо". Следите за ходом событий также вместе с
Напомним, "Динамо"
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