Вербич: Я плакал... Думал, что не смогу вернуться в Динамо

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал свое возвращение в состав "бело-синих":

“ - Беньямин, что чувствуешь после возвращения в “Динамо”?

- Я очень скучал по ребятам, по “Динамо”. Рад был вернуться, увидеть всех спустя почти полгода. Все помнят, как мы расстались, и поэтому было еще более эмоционально, когда встретились. Рад снова работать с ними, с нетерпением жду матчей. Я был рад всех видеть, надеюсь, они тоже были рады мне. Хорошо, когда ты себя чувствуешь, как дома.

- Правда ли, что тебе сложно было адаптироваться в “Легии”, потому что в мыслях ты был с Украиной, с Киевом?

- Конечно, первый месяц был тяжелым. Особенно когда был матч “Легия” – “Динамо”, я увидел всех пацанов и знал, как они страдают, потому что многие их близкие в опасности. Было непривычно играть за другую команду. В мыслях я всегда был с “Динамо”. Я рад вернуться сюда.

- Многих растрогал момент, когда ты заплакал, обняв Дениса Бойко…

- Было тяжело на душе, звучала красивая песня после игры, и я тогда подумал, что, возможно, сыграл последний раз за “Динамо”. Но все сложилось иначе, я вернулся в “Динамо”, Украина очень много мне дала, и я хотел отплатить ей. Поэтому я буду стараться помочь “Динамо” выйти в Лигу чемпионов.

- Мистер с тобой уже общался после твоего возвращения?

- Конечно, мы говорили с ним даже когда я заканчивал сезон в “Легии”. Говорили о том, когда сборы начнутся. Мне комфортно работать под его руководством, ведь я знаю его тренерское мастерство. Как и каждый игрок.

- Вашу дружбу с Томашем Кендзерой не нарушило то, что вы играли за соперничающие польские клубы?

- Нет, мы помогли друг другу как могли. Затем созванивались почти каждый день, разговаривали. Они выиграли чемпионство, а мы нет. Так что Томаш лучше провел эти три месяца. Теперь снова вместе, даже живем в одной комнате. Скучали друг по другу, теперь есть, о чем поговорить.

- Что бы ты хотел сказать украинцам, воинам, которые защищают Украину?

- Держитесь, мы с вами. Мы, как сможем, поможем вам, победами на футбольном поле. Мы на поле выиграем, а вы там”, – сказал Вербич.