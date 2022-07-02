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Ингулец объявил о подписании трех игроков

Премьер-лига
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Усиление перед сезоном

Ингулец объявил о подписании трех игроков

Телеграм-канал Інгульця

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Петровский "Ингулец" работает над пополнением состава с первых дней трансферного окна. Сегодня, 2 июля, клуб объявил о подписании трех новичков.

Защищать цвета клуба будут: Владимир Одарюк (последний клуб – “Александрия”), Сергей Ченбай (“Металлист 1925”) и Дмитрий Нагиев (азербайджанский “Сумгаит”).

Аналитический портал Transfermarkt указывает, что со всеми был заключен годовой контракт.

Отметим, что на этой неделе "Ингулец" продлил контракты с четырьмя своими футболистами.

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В статье: Ингулец (Петрово) Дмитрий Нагиев Сергей Ченбай Владимир Одарюк
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