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Ингулец объявил о подписании трех игроков
Усиление перед сезоном
Телеграм-канал Інгульця
Петровский "Ингулец" работает над пополнением состава с первых дней трансферного окна. Сегодня, 2 июля, клуб объявил о подписании трех новичков.
Защищать цвета клуба будут: Владимир Одарюк (последний клуб – “Александрия”), Сергей Ченбай (“Металлист 1925”) и Дмитрий Нагиев (азербайджанский “Сумгаит”).
Аналитический портал Transfermarkt указывает, что со всеми был заключен годовой контракт.
Отметим, что на этой неделе "Ингулец"
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