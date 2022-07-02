Ингулец объявил о подписании трех игроков

Петровский "Ингулец" работает над пополнением состава с первых дней трансферного окна. Сегодня, 2 июля, клуб объявил о подписании трех новичков.

Защищать цвета клуба будут: Владимир Одарюк (последний клуб – “Александрия”), Сергей Ченбай (“Металлист 1925”) и Дмитрий Нагиев (азербайджанский “Сумгаит”).

Аналитический портал Transfermarkt указывает, что со всеми был заключен годовой контракт.