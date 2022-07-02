  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Павелко – о проведении УПЛ: Мое видение этого вопроса – только в Украине
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко – о проведении УПЛ: Мое видение этого вопроса – только в Украине

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

До сих пор ведутся переговоры

Павелко – о проведении УПЛ: Мое видение этого вопроса – только в Украине

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер

Новина українською

Глава УАФ Андрей Павелко поделился, где по его мнению должен проходить чемпионат Украины:

“Мое видение этого вопроса – только в Украине. Зачем проводить соревнования, когда мы это делаем искусственно? Проводить в другой стране – это не для нашего спорта, не для граждан. Это не для всего мира, а для временных вещей.

Поэтому мое уверенное ощущение, что мы все видим – это очень важный вопрос, очень нелегкий. Мы обязательно все вместе можем это сделать, и сделать так, чтобы в истории Украины, истории мирового футбола мы показали наш дух, нашу украинскую несокрушимость. Я уверен, что чемпионат Украины будет историческим. Все клубы будут понимать важность этого чемпионата.

Футбол – очень важная и ответственная вещь. Мы многие вопросы отрабатываем с военными администрациями, государством. Для того чтобы именно через футбол вернуть в нашу страну уверенность в будущем”, - сказал Павелко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FH

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
02.07.2022 в 11:05
Павелко думає про прибутки у власну кишеню а не про патріотизм.
Ответить
0
0
Caballero (DC)
02.07.2022 в 10:55
Ско_тина, якщо загине хоч одна людина на стадіонах тебе треба буде судити.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде