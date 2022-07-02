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Павелко – о проведении УПЛ: Мое видение этого вопроса – только в Украине
До сих пор ведутся переговоры
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер
Глава УАФ Андрей Павелко поделился, где по его мнению должен проходить чемпионат Украины:
“Мое видение этого вопроса – только в Украине. Зачем проводить соревнования, когда мы это делаем искусственно? Проводить в другой стране – это не для нашего спорта, не для граждан. Это не для всего мира, а для временных вещей.
Поэтому мое уверенное ощущение, что мы все видим – это очень важный вопрос, очень нелегкий. Мы обязательно все вместе можем это сделать, и сделать так, чтобы в истории Украины, истории мирового футбола мы показали наш дух, нашу украинскую несокрушимость. Я уверен, что чемпионат Украины будет историческим. Все клубы будут понимать важность этого чемпионата.
Футбол – очень важная и ответственная вещь. Мы многие вопросы отрабатываем с военными администрациями, государством. Для того чтобы именно через футбол вернуть в нашу страну уверенность в будущем”, - сказал Павелко.
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