Вернидуб: Если мне скажут, что нужно явиться по месту службы, я должен сразу это сделать

Наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, как удается совмещать службу в ВСУ и работу в футбольном клубе.

"Был приказ о моем переводе. Никто меня не увольнял из рядов ВСУ, я не подписывал контракт. Я сам вернулся очень быстро и 27 февраля пошел по мобилизации.

Мне дали возможность работать с командой, долго разговаривали по этой теме. Я не мог понять, как это может быть в то время, когда идет война. Но люди убедили меня, что нужно заниматься своим делом. Сейчас есть возможность заниматься тренерской деятельностью, находясь в ВСУ.

Если мне позвонят по телефону и скажут, что нужно явиться по месту моей службы, то я должен сразу это сделать. Переодеться в свою военную форму и поехать туда, где я приписан.

Я уже пару раз ездил. Чтобы меня видели, познакомиться с ребятами. Там, где я был раньше, было очень "весело и горячо", – сказал Вернидуб.