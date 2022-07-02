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Флаг, герб и красная калина. Юрий Вернидуб показал новую патриотическую татуировку
Тренер всегда любил свою страну
Фото: ФК Кривбасс
Тренер "Кривбасса" и военнослужащий ВСУ Юрий Вернидуб показал свою новую патриотическую татуировку.
На плечи тренера набит флаг Украины, герб и красная калина, символ нашего государства. По центру сделана надпись "Слава Україні!".
Известно, что Вернидуб всю жизнь был против татуировок, а также запрещал делать их жене и детям. Однако, служба в Вооруженных силах Украины изменила его мнение.
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Источник:Телеграм ФК "Кривбас"
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Комментарии (1)
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Lazio1900
02.07.2022 в 11:14
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