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Флаг, герб и красная калина. Юрий Вернидуб показал новую патриотическую татуировку

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер всегда любил свою страну

Флаг, герб и красная калина. Юрий Вернидуб показал новую патриотическую татуировку

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Тренер "Кривбасса" и военнослужащий ВСУ Юрий Вернидуб показал свою новую патриотическую татуировку.

На плечи тренера набит флаг Украины, герб и красная калина, символ нашего государства. По центру сделана надпись "Слава Україні!".

Известно, что Вернидуб всю жизнь был против татуировок, а также запрещал делать их жене и детям. Однако, служба в Вооруженных силах Украины изменила его мнение.

Флаг, герб и красная калина. Юрий Вернидуб показал новую патриотическую татуировку - изображение 1

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) война с Россией
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Комментарии (1)
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Lazio1900
02.07.2022 в 11:14
Татуировка огонь
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