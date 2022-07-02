Флаг, герб и красная калина. Юрий Вернидуб показал новую патриотическую татуировку

Тренер "Кривбасса" и военнослужащий ВСУ Юрий Вернидуб показал свою новую патриотическую татуировку.

На плечи тренера набит флаг Украины, герб и красная калина, символ нашего государства. По центру сделана надпись "Слава Україні!".

Известно, что Вернидуб всю жизнь был против татуировок, а также запрещал делать их жене и детям. Однако, служба в Вооруженных силах Украины изменила его мнение.