Заря объявила о переходе лидера Мариуполя

Луганская "Заря" объявила имя своего второго новичка в текущее межсезонье. Им стал бывший игрок "Мариуполя" Дмитрий Мышнев.

На аналитическом портале Transfermarkt указано, что стороны заключили контракт на два года. Официальный сайт “черно-белых” дополнительную информацию о соглашении не предоставляет.

Отметим, что Мишнев является воспитанником "Мариуполя". В составе азовцев он провел всю свою карьеру. В общей сложности на его счету 17 голов и 25 ассистов в 233-х матчах за команду.

В прошлом сезоне Мишнев провел под руководством Остапа Маркевича 15 матчей в УПЛ, забив два гола и отдав два ассиста.

Также в послужном списке полузащитника выступления за юношеские и молодежные сборные Украины. В частности, за Украину U-21 Мишнев сыграл 21 матч.

Напомним, что ранее "Заря" подписала бывшего игрока "Днепра-1".