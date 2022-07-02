Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря объявила о переходе лидера Мариуполя
Второй летний трансфер луганчан
fcmariupol.com
Луганская "Заря" объявила имя своего второго новичка в текущее межсезонье. Им стал бывший игрок "Мариуполя" Дмитрий Мышнев.
На аналитическом портале Transfermarkt указано, что стороны заключили контракт на два года. Официальный сайт “черно-белых” дополнительную информацию о соглашении не предоставляет.
Отметим, что Мишнев является воспитанником "Мариуполя". В составе азовцев он провел всю свою карьеру. В общей сложности на его счету 17 голов и 25 ассистов в 233-х матчах за команду.
В прошлом сезоне Мишнев провел под руководством Остапа Маркевича 15 матчей в УПЛ, забив два гола и отдав два ассиста.
Также в послужном списке полузащитника выступления за юношеские и молодежные сборные Украины. В частности, за Украину U-21 Мишнев сыграл 21 матч.
Напомним, что ранее "Заря" подписала бывшего игрока "Днепра-1".
Популярное сейчас
- Ингулец объявил о подписании трех игроков
- Динамо и Металлист пока без побед. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Англия в дополнительное время выиграла Евро U-19
- Официально. Заря объявила о назначении нового главного тренера
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси