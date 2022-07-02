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Хомченовский: Кривбасс с Вернидубом не будет ставить задачу просто закрепиться в УПЛ

Премьер-лига
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Будут бороться за что-то большее?

Хомченовский: Кривбасс с Вернидубом не будет ставить задачу просто закрепиться в УПЛ

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Новичок "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал свое возвращение в "Кривбасс":

– Что для тебя переход в Кривбасс - новый вызов в карьере или нечто особенное?

– Конечно, особенное. Именно здесь я начинал свой большой путь, поэтому возвращение сюда – это особый для меня момент. Тем более, зная Юрия Вернидуба, не сомневаюсь, что перед “Кривбассом” будут стоять высокие задачи.

– Ты выбрал номер 10. А под каким номером играл здесь раньше? И что тебе "десятка", ведь от игрока под этим номером всегда ожидают особой игры?

– Честно говоря, не помню, под каким номером я здесь начинал (под номером 37 – Авт.). Это было очень давно. Да, номер 10 – знаменательный номер. Со своей стороны обещаю сделать все, чтобы этот номер в “Кривбассе” всем запомнился.

– Ты перешел в “Кривбасс”, к дебютанту УПЛ, из клуба, который выступал в Лиге Европы. Прокомментируй свой выбор.

– Во-первых, хочу поздравить “Кривбасс” с возвращением в УПЛ. Что касается выбора, то так сложилась футбольная жизнь: там дороги разошлись, а из “Кривбасса” поступило предложение. Я не думал ни секунды, сразу ответил “да”.

– Можно ли твой переход в “Кривбасс” связывать с новым главным тренером Юрием Вернидубом?

– Да. Присутствие здесь Юрия Николаевича сыграло большую роль при переходе.

– Как проходили переговоры: быстро договорились?

– Переговоры проходили где-то одну минуту: Юрий Николаевич позвонил по телефону и сразу все решили. Все произошло очень быстро.

– Футбол в Украине на данный момент: здесь или за границей? Какое у тебя мнение?

– Чемпионат Украины должен проходить исключительно в Украине, ведь мы такие же люди, как и все остальные. Поэтому, считаю, это решение верно. Хочется, чтобы украинцы в это тяжелое для страны время отвлеклись, хотя бы немного.

– Уже почувствовал, что “Кривбасс” - это большая семья?

– С большинством ребят я уже знаком. Потому никаких проблем с адаптацией не будет. Команда приняла очень хорошо.

– Поделись ожиданиями от выступления в красно-белой футболке в новом сезоне УПЛ?

– Думаю, мои личные цели и цели клуба совпадают: только вперед, вверх к самым высоким местам. Уверен, что с Юрием Вернидубом команда не будет ставить задачу просто закрепиться в УПЛ”, - сказал Хомченовский.

Отметим, что Дмитрий выступал за “Кривбасс” на протяжении всего 2010 года на правах аренды. Всего на его счету один гол и два ассиста в 11 матчах в составе криворожцев.

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В статье: Дмитрий Хомченовский Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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