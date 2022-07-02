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Виталий Вернидуб: Мне выпал шанс поработать со своим отцом - я согласился

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок не против такого варианта

Виталий Вернидуб: Мне выпал шанс поработать со своим отцом - я согласился

ФК Заря

Новина українською

Бывший защитник "Зари" Виталий Вернидуб дал комментарий после своего перехода в "Кривбасс":

"Мне выпал шанс поработать со своим отцом. Мы с ним долго общались об этом, и я согласился. Интересно с ним поработать после такой паузы, пока мы были в разных клубах.

Я тоже начинал в Кривом Роге, как и Дмитрий Хомченовский. Был еще совсем юношей. С теплотой вспоминаю это. У нас появятся новые игроки, новые молодые ребята, наши украинцы. Они получат свой шанс, нужно им воспользоваться.

Руководство и главный тренер уже сказали нам кое-что, но о наших планах не надо сейчас кричать. Надо быть сосредоточенными и работать над собой. А результат придет, однозначно", – сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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