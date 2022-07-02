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Павелко: Есть смысл начать все соревнования УПЛ и ПФЛ в дату Дня Независимости
Это может быть хорошим месседжем для мира
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал возможный старт чемпионатов Украины:
“Сейчас мы отрабатываем финальную версию протоколов безопасности и старт чемпионата с нашими клубами, Кабинетом Министров, Министерством молодежи и спорта. Есть очень много важных вопросов, с которыми мы впервые в жизни столкнулись, чтобы проводить футбол в нашей стране во время военного положения.
Очень важный старт – это отрабатывается с УЕФА и ФИФА, руководством страны, руководством военных администраций, спортивного сообщества. Важно начать чемпионат. Это важно для ребят на передовой, для всех украинцев. Чувствуем, что мы боремся за правду и победу ради нашего будущего.
Есть смысл начать все соревнования УПЛ и ПФЛ в дату Дня Независимости, будем отрабатывать это. Будет очень символично для Украины, всего мира и европейской футбольной среды, чтобы в День Независимости мы снова дали месседж, что Украина живет, крепка в своих стремлениях и обязательно победит”, - сказал Павелко.
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