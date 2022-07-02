Новичок Колоса: Удивила Ковалевка. Это лучшее село, которое я видел в жизни

Новичок "Колоса" Сергей Болбат прокомментировал свой переход в состав коваловской команды:

“Я подписал контракт с “Колосом” на правах свободного агента. Это очень и амбициозный интересный клуб. За десять лет “Колос” сделал большой прорыв в развитии. Еще я пообщался с главным тренером команды. Наши взгляды совпадают, поэтому я без раздумий принял предложение. Удивила Ковалевка. Это лучшее село, которое я видел в жизни. Очень красиво. Инфраструктура клуба входит в топ-3 в Украине. Условия для тренировочного процесса на высшем уровне. Здесь есть все, что нужно футболистам для достижения результата”, – сказал Болбат.

Отметим, что у Сергея летом завершилось соглашение с "Шахтером". Он воспитанник донецкого клуба и находился на контракте с начала своей профессиональной футбольной карьеры.

В общей сложности Болбат пять раз шел в аренду в течение своего пребывания в "Шахтере". "Колос" для полузащитника стал шестым украинским клубом.