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Новичок Колоса: Удивила Ковалевка. Это лучшее село, которое я видел в жизни

Премьер-лига
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Условия для тренировок – на самом высоком уровне

Новичок Колоса: Удивила Ковалевка. Это лучшее село, которое я видел в жизни

shakhtar.com

Новина українською

Новичок "Колоса" Сергей Болбат прокомментировал свой переход в состав коваловской команды:

“Я подписал контракт с “Колосом” на правах свободного агента. Это очень и амбициозный интересный клуб. За десять лет “Колос” сделал большой прорыв в развитии. Еще я пообщался с главным тренером команды. Наши взгляды совпадают, поэтому я без раздумий принял предложение.

Удивила Ковалевка. Это лучшее село, которое я видел в жизни. Очень красиво. Инфраструктура клуба входит в топ-3 в Украине. Условия для тренировочного процесса на высшем уровне. Здесь есть все, что нужно футболистам для достижения результата”, – сказал Болбат.

Отметим, что у Сергея летом завершилось соглашение с "Шахтером". Он воспитанник донецкого клуба и находился на контракте с начала своей профессиональной футбольной карьеры.

В общей сложности Болбат пять раз шел в аренду в течение своего пребывания в "Шахтере". "Колос" для полузащитника стал шестым украинским клубом.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сергей Болбат Колос (Ковалевка)
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