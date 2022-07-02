Легенда. Шахтер покидает вратарь, проведший в системе клуба 20 лет и не сыгравший ни одного матча

Голкипер Евгений Гриценко объявил о том, что покидает родной клуб – донецкий "Шахтер" – после 20 лет в системе команды. Он пришел в организацию еще в 2002 году, в возрасте 7 лет, и с тех пор лишь сезон провел в другом клубе – в аренде в "Мариуполе".

Примечательно, что за 20 лет обитания в системе "Шахтера" Гриценко так и не сыграл ни одного матча за основную команду. Однако, Евгению все же удалось отыграть 23 матча за 2 года в "Шахтере-3".

Контракт Гриценко закончился этим летом, однако, как он сам написал в прощальном посте, он благодарен клубу, и еще надеется сыграть против "Шахтера" в чемпионате Украины.