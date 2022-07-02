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Легенда. Шахтер покидает вратарь, проведший в системе клуба 20 лет и не сыгравший ни одного матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений Гриценко так и не сыграл за основу дончан

Легенда. Шахтер покидает вратарь, проведший в системе клуба 20 лет и не сыгравший ни одного матча

Фото: ФК "Шахтар"

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер Евгений Гриценко объявил о том, что покидает родной клуб – донецкий "Шахтер" – после 20 лет в системе команды. Он пришел в организацию еще в 2002 году, в возрасте 7 лет, и с тех пор лишь сезон провел в другом клубе – в аренде в "Мариуполе".

Примечательно, что за 20 лет обитания в системе "Шахтера" Гриценко так и не сыграл ни одного матча за основную команду. Однако, Евгению все же удалось отыграть 23 матча за 2 года в "Шахтере-3".

Контракт Гриценко закончился этим летом, однако, как он сам написал в прощальном посте, он благодарен клубу, и еще надеется сыграть против "Шахтера" в чемпионате Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Евгений Гриценко
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
02.07.2022 в 18:10
куЧморылое петушило любит покорных слуг.
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