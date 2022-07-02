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Динамо - Сьон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига
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Динамо - Сьон смотреть онлайн, LIVE прямая видеотрансляция товарищеского матча, 02.07.2022

Динамо - Сьон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" продолжает подготовку к старту сезона. Вскоре киевляне начнут свой путь в квалификации Лиги чемпионов, поэтому нужно оттачивать командные наработки не только на тренировках, но и в матчах. Именно с этой целью организован очередной спарринг – против швейцарского "Сьона".

Матч состоится на стадионе "Сен-Жермен" в Совьеге и начнется в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву). Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию прямо в этой новости

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"Динамо" (Украина) 20:00 "Сьон" (Швейцария)

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В статье: Товарищеский матч Динамо (Киев)
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