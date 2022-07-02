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Динамо - Сьон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Динамо - Сьон смотреть онлайн, LIVE прямая видеотрансляция товарищеского матча, 02.07.2022
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" продолжает подготовку к старту сезона. Вскоре киевляне начнут свой путь в квалификации Лиги чемпионов, поэтому нужно оттачивать командные наработки не только на тренировках, но и в матчах. Именно с этой целью организован очередной спарринг – против швейцарского "Сьона".
Матч состоится на стадионе "Сен-Жермен" в Совьеге и начнется в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву). Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию прямо в этой новости
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"Динамо" (Украина) 20:00 "Сьон" (Швейцария)
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