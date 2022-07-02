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Минай проведет очередной благотворительный матч в помощь ВСУ
В рамках подготовки к новому сезону УПЛ
фото - ФК Минай
Закарпатский "Минай" сообщает о том, что проведет очередной матч в помощь ВСУ.
Первая команда "минайцев" начала подготовку к старту сезона-2022/23. А уже завтра (03.07.2022) закарпатцы проведут очередной благотворительный поединок. Игра состоится в городе Чоп, это уже восьмое мероприятие в поддержку ВСУ, организованное закарпатским клубом. Пресс-служба "Миная" сообщает, что за все это время на нужды украинского войска было собрано 957 000 гривен.
Соперником подопечных Владимира Шарана в благотворительном спарринге станет любительская команда "Локомотив-Чоп". Игра состоится на арене "Локомотив" в 17:00.
Вход на стадион за "донат" в поддержку украинских военных.
Все собранные средства будут потрачены на нужды нашей армии.
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