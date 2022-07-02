Минай проведет очередной благотворительный матч в помощь ВСУ

Закарпатский "Минай" сообщает о том, что проведет очередной матч в помощь ВСУ.

Первая команда "минайцев" начала подготовку к старту сезона-2022/23. А уже завтра (03.07.2022) закарпатцы проведут очередной благотворительный поединок. Игра состоится в городе Чоп, это уже восьмое мероприятие в поддержку ВСУ, организованное закарпатским клубом. Пресс-служба "Миная" сообщает, что за все это время на нужды украинского войска было собрано 957 000 гривен.

Соперником подопечных Владимира Шарана в благотворительном спарринге станет любительская команда "Локомотив-Чоп". Игра состоится на арене "Локомотив" в 17:00.

Вход на стадион за "донат" в поддержку украинских военных.

Все собранные средства будут потрачены на нужды нашей армии.