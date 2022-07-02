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Дарио Срна в рамках благотворительной акции посетил мальчика из Мариуполя, ранее написавшего письмо Джонсону
Мальчик получил форму и пообщался с Лукой Модричем
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Дарио Срна пришел в гости к мальчику, потерявшему родителей в Мариуполе, сообщает пресс-служба "Шахтера".
Легенда донецкого клуба подарила Илье форму "Шахтера" и бутсы, а еще они пообщались, поиграли и выпили чай. Клуб пишет, что оказывает опекунам мальчика финансовую поддержку.
Также Дарио Срна организовал для мальчика звонок и общение с известным футболистом "Реала", обладателем "Золотого мяча" Лукой Модричем.
Добавим, что ранее Илья написал премьер-министру Великобритании письмо, которое Борису Джонсону передали во время его визита в Украину.
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