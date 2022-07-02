  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дарио Срна в рамках благотворительной акции посетил мальчика из Мариуполя, ранее написавшего письмо Джонсону
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дарио Срна в рамках благотворительной акции посетил мальчика из Мариуполя, ранее написавшего письмо Джонсону

Премьер-лига
(2 голосов)

Мальчик получил форму и пообщался с Лукой Модричем

Дарио Срна в рамках благотворительной акции посетил мальчика из Мариуполя, ранее написавшего письмо Джонсону

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Дарио Срна пришел в гости к мальчику, потерявшему родителей в Мариуполе, сообщает пресс-служба "Шахтера".

Легенда донецкого клуба подарила Илье форму "Шахтера" и бутсы, а еще они пообщались, поиграли и выпили чай. Клуб пишет, что оказывает опекунам мальчика финансовую поддержку.

Также Дарио Срна организовал для мальчика звонок и общение с известным футболистом "Реала", обладателем "Золотого мяча" Лукой Модричем.

Добавим, что ранее Илья написал премьер-министру Великобритании письмо, которое Борису Джонсону передали во время его визита в Украину.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарио Срна
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде