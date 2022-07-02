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Яцик, Ванат и Бурда. Динамо объявило стартовый состав на матч со Сьоном
Спарринг
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на товарищеский матч против швейцарского "Сьона", который состоится сегодня в 20:00 по киевскому времени.
Мирча Луческу выбрал таких игроков:
Бойко – Тимчик, Бурда, Боль, Дубинчак – Яцык, Шепелев, Н. Волошин, Гармаш, Буяльский – Ванат.
Соперник "Динамо" сыграет в таком составе:
Линднер – Бальтазар, Гргич, Стоилькович, Лаванши, Араз, Япичиньо, Поха, Халабаку, Саинтини, Каваре.
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