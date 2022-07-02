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Яцик, Ванат и Бурда. Динамо объявило стартовый состав на матч со Сьоном

Премьер-лига
(1 голосов)

Спарринг

Яцик, Ванат и Бурда. Динамо объявило стартовый состав на матч со Сьоном

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на товарищеский матч против швейцарского "Сьона", который состоится сегодня в 20:00 по киевскому времени.

Мирча Луческу выбрал таких игроков:

Бойко – Тимчик, Бурда, Боль, Дубинчак – Яцык, Шепелев, Н. Волошин, Гармаш, Буяльский – Ванат.

Соперник "Динамо" сыграет в таком составе:

Линднер – Бальтазар, Гргич, Стоилькович, Лаванши, Араз, Япичиньо, Поха, Халабаку, Саинтини, Каваре.

Добавим, что смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча вы можете прямо на нашем сайте ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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