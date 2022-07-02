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Динамо победило Сьон в товарищеском матче
Процесс подготовки к Фенербахче (и не только) продолжается
Фото: ФК Динамо
Сегодня, второго июля, "Динамо" проводило очередной спарринг в рамках подготовки к старту сезона. Напомним, что уже двадцатого июля киевлянам предстоит сыграть первый официальный матч футбольного года – во втором раунде квалификации Лиги чемпионов против "Фенербахче".
Матч получился непростым, но "Динамо" проявило свой более высокий класс. Моменты у ворот "Сьона" возникали не регулярно, однако время от времени пылало. У Тымчика на восьмой минуте был шанс, у Боля – на 22-й. Но забить удалось на 35-й в ходе комбинации, участие в которой приняли пятеро игроков "Динамо". Финальную точку поставил Ванат.
Во втором тайме Мирча Луческу довольно существенно обновил состав. Не сказать, что игра "Динамо" ослабла, но момент у ворот Нещерета возник – вратарь справился. Ответ оформил Андриевский, дальше были еще моменты у Ваната и Кравченко, но счет не изменился. Победа "Динамо" и целая порция для анализа для Мирчи Луческу.
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Товарищеский матч
"Динамо" (Украина) – "Сьон" (Швейцария) 1:0
Гол: Ванат 35
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