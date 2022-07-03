Ворскла вернула из аренды украинского полузащитника, который до этого момента выступал в чемпионате Беларуси

Полтавская "Ворскла" отозвала из аренды из "Ислочи" атакующего полузащитника Юрия Козыренко. Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Игрок выступал за "волков" с февраля 2021 года. Всего на его счету четыре гола и шесть ассистов в 48 матчах.

Отметим, что перед стартом текущего сезона (в Беларуси формат весна-осень) Козыренко получил капитанскую повязку "Ислочи". В 2022 году Юрий провел 13 поединков в чемпионате Беларуси.

В прошлом сезоне "Ислоч" заняла 10 место в тамошнем первенстве, а сейчас располагается на четвертой позиции.

Отметим, что Козыренко является воспитанником киевского "Динамо". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 250 тысяч евро.