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Ворскла вернула из аренды украинского полузащитника, который до этого момента выступал в чемпионате Беларуси

Премьер-лига
(1 голосов)

В том числе играл и во время полномасштабного вторжения

Ворскла вернула из аренды украинского полузащитника, который до этого момента выступал в чемпионате Беларуси

Офіційний сайт Іслоч Мінськ/Автор невідомий

Новина українською

Полтавская "Ворскла" отозвала из аренды из "Ислочи" атакующего полузащитника Юрия Козыренко. Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Игрок выступал за "волков" с февраля 2021 года. Всего на его счету четыре гола и шесть ассистов в 48 матчах.

Отметим, что перед стартом текущего сезона (в Беларуси формат весна-осень) Козыренко получил капитанскую повязку "Ислочи". В 2022 году Юрий провел 13 поединков в чемпионате Беларуси.

В прошлом сезоне "Ислоч" заняла 10 место в тамошнем первенстве, а сейчас располагается на четвертой позиции.

Отметим, что Козыренко является воспитанником киевского "Динамо". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 250 тысяч евро.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ислочь Юрий Козыренко
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Комментарии (1)
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Мироненко (Полтава)
03.07.2022 в 09:50
Він талановитий футболіст, але розкритися навіть наполовину не міг у Ворсклі, бо попав на період жахів для полтавської команди під час керівництва Косовського.
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