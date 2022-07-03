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Один из легионеров Вереса готов вернуться в клуб, не смотря на войну
Игрок продолжит играть в составе ровенского клуба
Фото: НК Верес
Молдаванин Михаил Гечев на следующий сезон вернется в "Верес". Из всех легионеров только он оказался готов к такому шагу.
При этом армянин Жирайр Маргарян и эстонец Владислав Крейда отказались приезжать в Украину. Оба футболиста были новичками команды в зимнее трансферное окно и еще не успели провести официальные матчи.
Напомним, в начале июня Надеин заявлял, что Крейда не прочь играть за "Верес" в условиях военного положения. 22-летний эстонец провел вторую половину прошлого сезона в аренде в "Скёвде АИК".
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