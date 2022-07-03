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Один из легионеров Вереса готов вернуться в клуб, не смотря на войну

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок продолжит играть в составе ровенского клуба

Один из легионеров Вереса готов вернуться в клуб, не смотря на войну

Фото: НК Верес

Новина українською

Молдаванин Михаил Гечев на следующий сезон вернется в "Верес". Из всех легионеров только он оказался готов к такому шагу.

При этом армянин Жирайр Маргарян и эстонец Владислав Крейда отказались приезжать в Украину. Оба футболиста были новичками команды в зимнее трансферное окно и еще не успели провести официальные матчи.

Напомним, в начале июня Надеин заявлял, что Крейда не прочь играть за "Верес" в условиях военного положения. 22-летний эстонец провел вторую половину прошлого сезона в аренде в "Скёвде АИК".

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В статье: Верес (Ровно) Михаил Гечев
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