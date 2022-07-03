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Кривбасс покинуло сразу 18 футболистов
Впереди реформы в команде
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
"Кривбасс" на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба сразу 18 футболистов.
Криворожский клуб покинули: Владимир Заименко, Денис Балан, Глеб Бухал, Данило Полонский, Денис Васин, Андрей Мостовой, Роман Лепко, Александр Пятов, Назар Малиновский, Алексей Збунь, Александр Горват, Дмитрий Чернявский, Евгений Павлюк, Артем Гордиенко, , Кристиан Илич, Вагнер Гонсалвез и Иван Семенихин.
"Кривбасс" отмечает, что на уход футболистов есть разные причины: от ситуации в стране до смены тренера клуба и игры в Премьер-лиге. Криворожцы поблагодарили за сотрудничество и за вклад в результаты команды, а также опубликовали прощальное видео.
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