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Кривбасс покинуло сразу 18 футболистов

Премьер-лига
(1 голосов)

Впереди реформы в команде

Кривбасс покинуло сразу 18 футболистов

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

Новина українською

"Кривбасс" на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба сразу 18 футболистов.

Криворожский клуб покинули: Владимир Заименко, Денис Балан, Глеб Бухал, Данило Полонский, Денис Васин, Андрей Мостовой, Роман Лепко, Александр Пятов, Назар Малиновский, Алексей Збунь, Александр Горват, Дмитрий Чернявский, Евгений Павлюк, Артем Гордиенко, , Кристиан Илич, Вагнер Гонсалвез и Иван Семенихин.

"Кривбасс" отмечает, что на уход футболистов есть разные причины: от ситуации в стране до смены тренера клуба и игры в Премьер-лиге. Криворожцы поблагодарили за сотрудничество и за вклад в результаты команды, а также опубликовали прощальное видео.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
03.07.2022 в 13:04
Правильное решение. Для победы в ЛЧ, кубке Украины, чемпионате Украины, кубке УЕФА и Суперкубке Европы нужны игроки совершенно другого калибра. Ждём громких трансферов.
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