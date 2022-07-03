Чоботенко: В Днепр-1 меня брал Йовичевич, кто теперь будет тренировать - неизвестно

Защитник "Днепра-1" Сергей Чоботенко прокомментировал свой переход в клуб:

"Я был до 3 апреля в Турции, потом полетел во Францию к крестной, там договорился о тренировках с "Амьеном". Потренировался с ними, дальше меня набрал Вадим Шаблий и предложил поехать в польский "Радомяк" – его тренирует Мариуш Левандовский. Я потренировался с ними, они мне предоставили жилье, спасибо им за эту возможность.

"Радомяк" уехал на сборы, а я – в сторону Словакии, потому что здесь будет базироваться "Днепр-1". Подписал предварительный контракт еще зимой и сейчас жду команду, чтобы присоединиться к ней на сборах.

Думаю, что это повышение, команда будет играть в еврокубках, и для меня это очень хорошая возможность проявить себя. Дай Бог пробиться в группу Лигу Европы.

Когда подписывался, со мной общались руководство клуба, Игор Йовичевич с помощниками – он брал меня в команду, но кто будет теперь тренером – неизвестно. Я, как и все, все узнаю из СМИ", – сказал Чоботенко.