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Красников сообщил, что может стать спортивным директором Днепра-1, а Кучер – тренером

Премьер-лига
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Красников сообщил, что может стать спортивным директором Днепра-1, а Кучер – тренером

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников может стать спортивным директором "Днепра-1". При этом Александр Кучер станет главным тренером команды. Об этом сообщает Ютуб-канал "ТаТоТаке".

"У нас состоялся предварительный разговор, - подтвердил вице-президент Металлиста Евгений Красников, - но решение будет принято в течение дня-двух после консультаций с президентом клуба Александром Ярославским и болельщиками.

Если мы с Александром Кучером войдем в СК "Днепр-1", то начнем работать засучив рукава – иначе не умеем. Но не менее важно в этой ситуации спасти "Металлист". Соглашение об аренде "Днепр-1" наших игроков может обеспечить достойное финансирование харьковского клуба и его академии в сезоне-2022/23", - сказал функционер.

Отметим, что в 2015-м Евгений Красников работал в "Днепре", когда тот возглавлял Мирон Маркевич (команда тогда вышла в финал Лиги Европы). В 2018-м Красников начал работать в "Динамо", однако, как он сам заявлял впоследствие, у него было другое видение развития клуба, поэтому стороны в итоге прекратили сотрудничество. В последние годы функционер занимался возрождением харьковского "Металлиста", однак перспективы клуба пошатнулись после того, как его владелец оказался замешен в смертельном ДТП, а затем было полномасштабное вторжение россии.

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В статье: Александр Кучер Евгений Красников СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
03.07.2022 в 13:14
Виходить так що харківський проект відкладається як бесперспективний у найближчі роки (що очевидно).
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