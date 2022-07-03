Красников сообщил, что может стать спортивным директором Днепра-1, а Кучер – тренером

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников может стать спортивным директором "Днепра-1". При этом Александр Кучер станет главным тренером команды. Об этом сообщает Ютуб-канал "ТаТоТаке".

"У нас состоялся предварительный разговор, - подтвердил вице-президент Металлиста Евгений Красников, - но решение будет принято в течение дня-двух после консультаций с президентом клуба Александром Ярославским и болельщиками.

Если мы с Александром Кучером войдем в СК "Днепр-1", то начнем работать засучив рукава – иначе не умеем. Но не менее важно в этой ситуации спасти "Металлист". Соглашение об аренде "Днепр-1" наших игроков может обеспечить достойное финансирование харьковского клуба и его академии в сезоне-2022/23", - сказал функционер.