Стал известен срок контракта Скрипника с Ворсклой

Вице-президент "Ворсклы" рассказал о сроке соглашения с новоиспеченным тренером команды Виктором Скрипником:

“На сегодняшний день подписано трехлетнее соглашение, утвержден штаб. Мы планируем три года отработать. Думаем, наше сотрудничество должно быть плодотворным. Задание перед Скрипником? Мы с Виктором – реалисты. Этот сезон будет квестом”, - сказал Лысак.

Отметим, что Скрипник решил не продлевать контракт с "Зарей" после трехлетнего сотрудничества и подписал соглашение с "Ворсклой".

Напомним, что полтавчане в следующем сезоне сыграют в Лиге конференций. "Ворскла" стартует со второго квалификационного раунда и сыграет со шведским клубом.