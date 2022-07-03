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Стал известен срок контракта Скрипника с Ворсклой

Премьер-лига
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Следующие несколько сезонов они объединены

Стал известен срок контракта Скрипника с Ворсклой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" рассказал о сроке соглашения с новоиспеченным тренером команды Виктором Скрипником:

“На сегодняшний день подписано трехлетнее соглашение, утвержден штаб.

Мы планируем три года отработать. Думаем, наше сотрудничество должно быть плодотворным.

Задание перед Скрипником? Мы с Виктором – реалисты. Этот сезон будет квестом”, - сказал Лысак.

Отметим, что Скрипник решил не продлевать контракт с "Зарей" после трехлетнего сотрудничества и подписал соглашение с "Ворсклой".

Напомним, что полтавчане в следующем сезоне сыграют в Лиге конференций. "Ворскла" стартует со второго квалификационного раунда и сыграет со шведским клубом.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
Еспресо

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