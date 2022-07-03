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Стал известен срок контракта Скрипника с Ворсклой
Следующие несколько сезонов они объединены
Getty Images / Global Images Ukraine
Вице-президент "Ворсклы" рассказал о сроке соглашения с новоиспеченным тренером команды Виктором Скрипником:
“На сегодняшний день подписано трехлетнее соглашение, утвержден штаб.
Мы планируем три года отработать. Думаем, наше сотрудничество должно быть плодотворным.
Задание перед Скрипником? Мы с Виктором – реалисты. Этот сезон будет квестом”, - сказал Лысак.
Отметим, что Скрипник решил не продлевать контракт с "Зарей" после трехлетнего сотрудничества и подписал соглашение с "Ворсклой".
Напомним, что полтавчане в следующем сезоне сыграют в Лиге конференций. "Ворскла" стартует со второго квалификационного раунда и сыграет со шведским клубом.
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