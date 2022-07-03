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Надеин: У игроков Вереса зарплата меньше, чем в среднем по УПЛ, но премиальные выше

Премьер-лига
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Воспринимает это как мотивацию

Надеин: У игроков Вереса зарплата меньше, чем в среднем по УПЛ, но премиальные выше

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о финансовом состоянии команды:

“Сегодня мы договариваемся с игроками, что после окончания военного положения мы сядем, пересмотрим с каждым контракты, подписанные в военное время, и сможем вернуться к другим условиям. Мы понимаем, что сегодня рынок зарплат по чемпионату в среднем выше, чем у нас. Но я точно уверен, что наша премиальная часть больше, чем средняя по УПЛ. Поэтому надеемся, что эта мотивация позволит игрокам, во-первых, бороться за место в основном составе, а дальше уже биться на поле и побеждать”, - сказал Надеин.

Отметим, что новичок "Колоса" Роман Гончаренко, который в прошлом сезоне выступал за "Верес", сообщил, что ровенский клуб после начала полномасштабного вторжения выплатил футболистам однажды несколько тысяч гривен, а затем остановил выплаты.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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