Надеин: У игроков Вереса зарплата меньше, чем в среднем по УПЛ, но премиальные выше

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о финансовом состоянии команды:

“Сегодня мы договариваемся с игроками, что после окончания военного положения мы сядем, пересмотрим с каждым контракты, подписанные в военное время, и сможем вернуться к другим условиям. Мы понимаем, что сегодня рынок зарплат по чемпионату в среднем выше, чем у нас. Но я точно уверен, что наша премиальная часть больше, чем средняя по УПЛ. Поэтому надеемся, что эта мотивация позволит игрокам, во-первых, бороться за место в основном составе, а дальше уже биться на поле и побеждать”, - сказал Надеин.