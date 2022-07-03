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Дмитрулин: Милевский и Алиев выросли у футболистов высокого уровня

Премьер-лига
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В их молодости Дмитрулин мог на них наорать

Дмитрулин: Милевский и Алиев выросли у футболистов высокого уровня

Фото: Instagram Артема Милевского

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Тренер академии "Динамо" Юрий Дмитрулин рассказал о периоде, когда Артем Милевский и Александр Алиев были его подопечными:

“ – Скажем так, я их не штурмовал. Они там называют нас старшими, "отцами" или воспитателями. Когда восстанавливались от травм, больше с ними сталкивался. Где-то прислушивались к нашим подсказкам, где-то игнорировали. В любом случае, выросли у футболистов высокого уровня.

– Милевский говорил, что могли с "Динамо-2" выиграть 5:0, а вы все равно "пихали" ему после матча.

– "Пихал", да. Характер у меня такой. Если я вижу, что кто-то не выкладывается, может позволить себе не добежать или убрать ногу, то мог "напихивать", - сказал Дмитрулин.

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В статье: Артем Милевский Юрий Дмитрулин
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Источник:
Sport Arena

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