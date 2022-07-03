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Вирт заявил, что Верес покинули восемь игроков

Премьер-лига
(2 голосов)

Но все равно задача – место в первой десятке УПЛ

Вирт заявил, что Верес покинули восемь игроков

Фото: nkveres.com

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал текущее состояние команды, рассказал о подготовке к новому сезону а также о кадровых потерях:

“— Тренировочный процесс будет проходить в Ровно и Оржеве, где, кстати, 13 июля и проведем стартовый контрольный поединок с молодежным составом “Львова”. 21 июля сыграем с "Карпатами", а 24-го - с основой "Львова". 29 июля состоится спарринг с еще одним представителем элитного дивизиона - "Минаем". 6 августа отправимся в Ковалевку, где проверим свои связки в матче с местным "Колосом". Еще два спарринг-партнера 9 и 13 августа уточняются.

— Уже можно сказать, кто пополнил ряды “Вереса” перед возобновлением тренировочного процесса?

— Вратарь Арсений Коркодим ("Волынь"), защитники Роман Гагун ("Рух"), Василий Курко ("Левый берег"), Николай Квасный ("Ингулец"). В ближайшее время планируем усилиться еще несколькими исполнителями, поскольку “Верес” не избежал достаточно ощутимых кадровых потерь.

– Кого вы имеете в виду?

— Скорее всего, придется обойтись без легионеров: уже покинули “Верес” армянин Жирайр Маргарян, эстонец Владислав Мел, под большим вопросом пребывания в команде и молдаванина Михаила Гечева. Решили трудоустроиться в других клубах вратарь Артем Кичак, защитники Роман Гончаренко, Дмитрий Mахнев, Игорь Солдат, полузащитники Сергей Петько, Никита Полюлях. Также прекратили сотрудничество с Вересом тренер по физподготовке Павел Сиренко и врач Юрий Сиренко.

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— Из-за реконструкции стадиона “Авангард” в Ровно ваши подопечные вынуждены были принимать соперников с чемпионата в соседнем Луцке. Ситуация с дислокацией не изменилась?

— Благодаря стараниям руководства нашего футбольного клуба властных городских структур прилагаются все усилия, чтобы уже осенью "Верес" проводил домашние поединки в Ровно. Есть сдвиг и с усовершенствованием клубной тренировочной базы. В частности, в августе должно войти в действие поле с искусственным покрытием.

— Несколько дней назад состоялось заседание наблюдательного совета Вереса, на котором был утвержден бюджет клуба на первую половину сезона-2022/2023. На этом совещании речь не шла о задачах, которые будут поставлены перед вашими подопечными в новом сезоне?

— Нас нацелили на место в первой десятке. Постараемся не подвести”, - сказал Вирт.

Отметим, что прошлый сезон "Верес" завершил на девятой позиции.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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