Вирт заявил, что Верес покинули восемь игроков

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал текущее состояние команды, рассказал о подготовке к новому сезону а также о кадровых потерях:

“— Тренировочный процесс будет проходить в Ровно и Оржеве, где, кстати, 13 июля и проведем стартовый контрольный поединок с молодежным составом “Львова”. 21 июля сыграем с "Карпатами", а 24-го - с основой "Львова". 29 июля состоится спарринг с еще одним представителем элитного дивизиона - "Минаем". 6 августа отправимся в Ковалевку, где проверим свои связки в матче с местным "Колосом". Еще два спарринг-партнера 9 и 13 августа уточняются.

— Уже можно сказать, кто пополнил ряды “Вереса” перед возобновлением тренировочного процесса?

— Вратарь Арсений Коркодим ("Волынь"), защитники Роман Гагун ("Рух"), Василий Курко ("Левый берег"), Николай Квасный ("Ингулец"). В ближайшее время планируем усилиться еще несколькими исполнителями, поскольку “Верес” не избежал достаточно ощутимых кадровых потерь.

– Кого вы имеете в виду?

— Скорее всего, придется обойтись без легионеров: уже покинули “Верес” армянин Жирайр Маргарян, эстонец Владислав Мел, под большим вопросом пребывания в команде и молдаванина Михаила Гечева. Решили трудоустроиться в других клубах вратарь Артем Кичак, защитники Роман Гончаренко, Дмитрий Mахнев, Игорь Солдат, полузащитники Сергей Петько, Никита Полюлях. Также прекратили сотрудничество с Вересом тренер по физподготовке Павел Сиренко и врач Юрий Сиренко.