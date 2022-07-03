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Защитник Зари будет играть в чемпионате Кипра

Премьер-лига
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Жуниньо покинул украинский клуб

Защитник Зари будет играть в чемпионате Кипра

Жуниньо

Новина українською

Защитник луганской "Зари" Жуниньо покинул украинский клуб. Следующий сезон бразилец проведет в кипрском "Пафосе" Об этом сообщает Sportarena.

Условия контракта не разглашаются.

Отметим, что Жуниньо перебрался в Украину в 2020 году. За это время бразилец сыграл 31 матч за луганский клуб, в которых отличился голом и двумя результативными передачами.

Напомним, что весной Жуниньо на правах аренды выступал за бразильский "Гояс".

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В статье: Заря (Луганск) Пафос
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Источник:
Sportarena

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