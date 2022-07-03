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Защитник Зари будет играть в чемпионате Кипра
Жуниньо покинул украинский клуб
Жуниньо
Защитник луганской "Зари" Жуниньо покинул украинский клуб. Следующий сезон бразилец проведет в кипрском "Пафосе" Об этом сообщает Sportarena.
Условия контракта не разглашаются.
Отметим, что Жуниньо перебрался в Украину в 2020 году. За это время бразилец сыграл 31 матч за луганский клуб, в которых отличился голом и двумя результативными передачами.
Напомним, что весной Жуниньо на правах аренды выступал за бразильский "Гояс".
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Источник:Sportarena
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