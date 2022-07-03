Защитник Зари будет играть в чемпионате Кипра

Защитник луганской "Зари" Жуниньо покинул украинский клуб. Следующий сезон бразилец проведет в кипрском "Пафосе" Об этом сообщает Sportarena.

Условия контракта не разглашаются.

Отметим, что Жуниньо перебрался в Украину в 2020 году. За это время бразилец сыграл 31 матч за луганский клуб, в которых отличился голом и двумя результативными передачами.

Напомним, что весной Жуниньо на правах аренды выступал за бразильский "Гояс".