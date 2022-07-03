Черноморец подписал Петько

Одесский "Черноморец" объявил о подписании еще одного футболиста. В новом сезоне в составе одесситов выступит защитник Сергей Петько.

Какие-либо детали контракта, например, его продолжительность, пресс-служба "моряков" не разглашает.

В 2013-м "Черноморец" был первым профессиональным клубом в карьере Петько. После четырех сезонов в Одессе он выступал в "Вересе", одесской "Жемчужине", "Волыни" и снова в "Вересе". В конце июня ровенчане сообщили, что предложили 28-летнему футболисту новый контракт, который игрок отклонил.