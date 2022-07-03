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Черноморец подписал Петько
Пятый новичок одесситов
Фото: ФК Верес / Автор невідомий
Одесский "Черноморец" объявил о подписании еще одного футболиста. В новом сезоне в составе одесситов выступит защитник Сергей Петько.
Какие-либо детали контракта, например, его продолжительность, пресс-служба "моряков" не разглашает.
В 2013-м "Черноморец" был первым профессиональным клубом в карьере Петько. После четырех сезонов в Одессе он выступал в "Вересе", одесской "Жемчужине", "Волыни" и снова в "Вересе". В конце июня ровенчане сообщили, что предложили 28-летнему футболисту новый контракт, который игрок отклонил.
Напомним, что для "Черноморца" это уже пятое подписание во время текущего летнего межсезонья. Ранее "моряки" усилились Сергеем Политыло, Евгением Селиным, Максимом Войтиховским и Сергеем Сухановым. За всеми переходами в УПЛ следите на нашей странице
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