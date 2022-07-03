  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла заинтересована в аренде экс-форварда М1925 Марлисона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла заинтересована в аренде экс-форварда М1925 Марлисона

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас игрок принадлежит Фигейренсе

Ворскла заинтересована в аренде экс-форварда М1925 Марлисона

Фото: Templo dos Esportes

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" рассматривает варианты усиления команды в атаке. Так, клуб может арендовать бразильского нападающего "Фигейренсе" Марлисона, согласно изданию Footboom. Ранее игрок уже играл в УПЛ за харьковский "Металлист 1925".

По информации издания, бразильский форвард уже вылетел в Польшу, дабы присоединиться к "Ворскле" на предсезонных сборах. Как сообщается, полтавский клуб намерен арендовать игрока на сезон, потенциально – с возможностью дальнейшего выкупа.

В прошлом сезоне УПЛ Марлисон сыграл 14 матчей за "Металлист 1925", в которых забил пять голов. Ранее также сообщалось, что в составе "Ворсклы" в предстоящем сезоне будут играть как минимум три легионера: ганец Наджиб Якубу, хорват Давид Пуцлин и македонец Джоко Зайков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков) Фигейренсе Марлисон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде