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Ворскла заинтересована в аренде экс-форварда М1925 Марлисона
Сейчас игрок принадлежит Фигейренсе
Фото: Templo dos Esportes
Полтавская "Ворскла" рассматривает варианты усиления команды в атаке. Так, клуб может арендовать бразильского нападающего "Фигейренсе" Марлисона, согласно изданию Footboom. Ранее игрок уже играл в УПЛ за харьковский "Металлист 1925".
По информации издания, бразильский форвард уже вылетел в Польшу, дабы присоединиться к "Ворскле" на предсезонных сборах. Как сообщается, полтавский клуб намерен арендовать игрока на сезон, потенциально – с возможностью дальнейшего выкупа.
В прошлом сезоне УПЛ Марлисон сыграл 14 матчей за "Металлист 1925", в которых забил пять голов. Ранее также сообщалось, что
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