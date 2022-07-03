Ворскла заинтересована в аренде экс-форварда М1925 Марлисона

Полтавская "Ворскла" рассматривает варианты усиления команды в атаке. Так, клуб может арендовать бразильского нападающего "Фигейренсе" Марлисона, согласно изданию Footboom. Ранее игрок уже играл в УПЛ за харьковский "Металлист 1925".

По информации издания, бразильский форвард уже вылетел в Польшу, дабы присоединиться к "Ворскле" на предсезонных сборах. Как сообщается, полтавский клуб намерен арендовать игрока на сезон, потенциально – с возможностью дальнейшего выкупа.