Днепр-1 отправился на предсезонный сбор в Словению

"Днепр-1" отправился на тренировочный сбор, который состоится в Словении с 4 по 22 июля. Команда разместится в городке Моравское Топлице.

Во время сбора днепряне запланировали проведение 4-х контрольных матчей: 8, 14, 21 и 22 июля. Список игроков, которые примут участие в сборе, клуб объявит чуть позже.

В новом сезоне "Днепр-1" дебютирует в еврокубках. 18 и 25 августа спортклубовцы сыграют матчи плей-офф раунда Лиги Европы. Соперник будет известен после жеребьёвки 2 августа.

Напомним, что "Днепр-1" продолжает искать замену Игорю Йовичевичу, который, вероятнее всего, перейдет в "Шахтер". Накануне стало известно, что главный тренер "Металлиста" Александр Кучер возглавит команду, а Евгений Красников (нынешний вице-президент харьковчан) возьмет на себя роль спортивного директора клуба.

Красников уже подтвердил факт переговоров с днепровским клубом.