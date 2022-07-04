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Президент УАФ: Ротань в Днепре-1? Впервые слышу об этом
Андрей Павелко слышал эту информацию только из медиа
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера молодежной сборной Украины (U-21) Руслана Ротаня на должность наставника Днепра-1.
"Сейчас я не могу это комментировать, потому что я впервые слышу эту новость через СМИ. Ни сам Руслан, ни представители футбольного клуба "Днепр-1" не обращались к нам по этому вопросу. Так что очень неудобно комментировать то, что может не состояться. Когда будет такой вопрос – мы его обязательно прокомментируем.
А сейчас очень важно, чтобы наш тренерский штаб молодежной сборной готовился к важным играм со Словакией, которые будут очень важны для тренерской карьеры Руслана Ротаня, ведь он будет иметь возможность показать свои тренерские успехи во главе молодежной сборной", - сказал Павелко в комментарии Футбол NEWS.
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