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Президент УАФ: Ротань в Днепре-1? Впервые слышу об этом

Премьер-лига
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Андрей Павелко слышал эту информацию только из медиа

Президент УАФ: Ротань в Днепре-1? Впервые слышу об этом

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера молодежной сборной Украины (U-21) Руслана Ротаня на должность наставника Днепра-1.

"Сейчас я не могу это комментировать, потому что я впервые слышу эту новость через СМИ. Ни сам Руслан, ни представители футбольного клуба "Днепр-1" не обращались к нам по этому вопросу. Так что очень неудобно комментировать то, что может не состояться. Когда будет такой вопрос – мы его обязательно прокомментируем.

А сейчас очень важно, чтобы наш тренерский штаб молодежной сборной готовился к важным играм со Словакией, которые будут очень важны для тренерской карьеры Руслана Ротаня, ведь он будет иметь возможность показать свои тренерские успехи во главе молодежной сборной", - сказал Павелко в комментарии Футбол NEWS.

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В статье: Руслан Ротань Андрей Павелко СК Днепр-1 УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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