Президент УАФ: Ротань в Днепре-1? Впервые слышу об этом

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера молодежной сборной Украины (U-21) Руслана Ротаня на должность наставника Днепра-1.

"Сейчас я не могу это комментировать, потому что я впервые слышу эту новость через СМИ. Ни сам Руслан, ни представители футбольного клуба "Днепр-1" не обращались к нам по этому вопросу. Так что очень неудобно комментировать то, что может не состояться. Когда будет такой вопрос – мы его обязательно прокомментируем.

А сейчас очень важно, чтобы наш тренерский штаб молодежной сборной готовился к важным играм со Словакией, которые будут очень важны для тренерской карьеры Руслана Ротаня, ведь он будет иметь возможность показать свои тренерские успехи во главе молодежной сборной", - сказал Павелко в комментарии Футбол NEWS.