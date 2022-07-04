Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я уже все, скорее всего". Хачериди раздумывает о завершении карьеры
Украинский защитник пока не принял окончательное решение
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди, вероятнее всего, больше не будет выступать на высоком уровне.
"Тренируюсь, хожу в зал в Киеве. Варианты продолжения карьеры? Я уже все. Скорее всего, все. Пока не знаю, еще не принял решение", - неоднозначно ответил Хачериди в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, 28 июля защитнику исполнится 35 лет. Предыдущим его клубом был брестский "Динамо", который он покинул в январе 2021 года из-за задолженностей по зарплате. Ранее к нему приписывали интерес со стороны ФК "Левый Берег", однако позже сам Евгений опроверг все слухи.
Популярное сейчас
- "Расскажу внукам, что играл с тобой". Зинченко попрощался с Фернандиньо
- Акжайык объявил об отставке украинского тренера
- Зеленский: россия имеет достаточно оружия, чтобы уничтожать в Украине город за городом
- Флаг, герб и красная калина. Юрий Вернидуб показал новую патриотическую татуировку
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
- Эрлинг Холанд сыграл в футбол с подростками на пляже во время отдыха. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:16 Украинские Дмитрулин: Хацкевич убрал Хачериди из Динамо, потому что тот сказал, что правша и не может играть левого центрбека
- 16:22 Украинские Хачериди, Бутко, Калитвинцев. Кто может помочь Григорчуку спасать Черноморец
- 08:51 Украинские Хачериди прокомментировал информацию о переходе в клуб Второй лиги