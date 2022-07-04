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"Я уже все, скорее всего". Хачериди раздумывает о завершении карьеры

Премьер-лига
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Украинский защитник пока не принял окончательное решение

"Я уже все, скорее всего". Хачериди раздумывает о завершении карьеры

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди, вероятнее всего, больше не будет выступать на высоком уровне.

"Тренируюсь, хожу в зал в Киеве. Варианты продолжения карьеры? Я уже все. Скорее всего, все. Пока не знаю, еще не принял решение", - неоднозначно ответил Хачериди в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, 28 июля защитнику исполнится 35 лет. Предыдущим его клубом был брестский "Динамо", который он покинул в январе 2021 года из-за задолженностей по зарплате. Ранее к нему приписывали интерес со стороны ФК "Левый Берег", однако позже сам Евгений опроверг все слухи.

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В статье: Евгений Хачериди
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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