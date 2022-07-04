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На этот раз голкипер. Кривбасс подписал седьмого новичка в межсезонье

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб Вернидуба ведет активную трансферную кампанию

На этот раз голкипер. Кривбасс подписал седьмого новичка в межсезонье

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" продолжает готовиться к старту нового сезона в УПЛ и ведет активную трансферную кампанию.

Седьмым новичком криворожан в летнее межсезонье стал голкипер Андрей Клищук. 30-летний кипер заключил договор с "Кривбассом" на один год, сообщает пресс-служба клуба.

Последним его клубом был "Ингулец", в который он присоединился в январе этого года, но из-за войны, развязанной рф против Украины, он так и не сыграл в официальных поединках.

В карьере украинца имеется опыт выступлений за "Черноморец-2", "Горняк-Спорт", "Сумы", винницкую "Ниву", "Нефтяник-Укрнефть", "Днепр-1" и херсонский "Кристалл".

Напомним, ранее "Кривбасс" объявил о подписании Дениса Устименко, Андрея Понедельника, Тимура Стецкова, Тимура Кораблина, Виталия Вернидуба и Дмитрия Хомченовского.

Накануне стало известно, что криворожский клуб прекратил сотрудничество сразу с 18 футболистами.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (2)
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kape332
04.07.2022 в 14:33
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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oda1979 (Запорожье)
04.07.2022 в 13:28
ДК и Шахтер - это уродливая история украинского футбола. Кривбасс - его яркое настоящее и блестящее будущее
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