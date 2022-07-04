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На этот раз голкипер. Кривбасс подписал седьмого новичка в межсезонье
Клуб Вернидуба ведет активную трансферную кампанию
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" продолжает готовиться к старту нового сезона в УПЛ и ведет активную трансферную кампанию.
Седьмым новичком криворожан в летнее межсезонье стал голкипер Андрей Клищук. 30-летний кипер заключил договор с "Кривбассом" на один год, сообщает пресс-служба клуба.
Последним его клубом был "Ингулец", в который он присоединился в январе этого года, но из-за войны, развязанной рф против Украины, он так и не сыграл в официальных поединках.
В карьере украинца имеется опыт выступлений за "Черноморец-2", "Горняк-Спорт", "Сумы", винницкую "Ниву", "Нефтяник-Укрнефть", "Днепр-1" и херсонский "Кристалл".
Напомним, ранее "Кривбасс" объявил о подписании Дениса Устименко, Андрея Понедельника, Тимура Стецкова, Тимура Кораблина, Виталия Вернидуба и Дмитрия Хомченовского.
Накануне стало известно, что криворожский клуб прекратил сотрудничество сразу с 18 футболистами.
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