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Игроки Металлиста 1925 собрались на базе в Счастливом под Киевом

Премьер-лига
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Харьковчане начинают готовиться к старту нового сезона

Игроки Металлиста 1925 собрались на базе в Счастливом под Киевом

Фото: Металлист 1925

Новина українською

"Металлист 1925" начинает готовиться к старту нового сезона, сообщает пресс-служба харьковчан.

В воскресенье, 3 июля игроки команды съезжались со всех уголков страны в село Счастливое, что вблизи Киева. Футболисты и персонал, которые находились в Харькове, около 12:00 отправились на Киевщину на клубном автобусе и уже вечером прибыли в гостиницу "Al Mar" в Счастливое.

Именно здесь будет база клуба, где "Металлист 1925" будет готовиться к старту следующего сезону УПЛ.

Сегодня, футболисты будут проходить медицинское обследование, а во вторник, 5 июля, запланирован первый тренировочный день.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925

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