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Игроки Металлиста 1925 собрались на базе в Счастливом под Киевом
Харьковчане начинают готовиться к старту нового сезона
Фото: Металлист 1925
"Металлист 1925" начинает готовиться к старту нового сезона, сообщает пресс-служба харьковчан.
В воскресенье, 3 июля игроки команды съезжались со всех уголков страны в село Счастливое, что вблизи Киева. Футболисты и персонал, которые находились в Харькове, около 12:00 отправились на Киевщину на клубном автобусе и уже вечером прибыли в гостиницу "Al Mar" в Счастливое.
Именно здесь будет база клуба, где "Металлист 1925" будет готовиться к старту следующего сезону УПЛ.
Сегодня, футболисты будут проходить медицинское обследование, а во вторник, 5 июля, запланирован первый тренировочный день.
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