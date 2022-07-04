Игроки Металлиста 1925 собрались на базе в Счастливом под Киевом

"Металлист 1925" начинает готовиться к старту нового сезона, сообщает пресс-служба харьковчан.

В воскресенье, 3 июля игроки команды съезжались со всех уголков страны в село Счастливое, что вблизи Киева. Футболисты и персонал, которые находились в Харькове, около 12:00 отправились на Киевщину на клубном автобусе и уже вечером прибыли в гостиницу "Al Mar" в Счастливое.

Именно здесь будет база клуба, где "Металлист 1925" будет готовиться к старту следующего сезону УПЛ.

Сегодня, футболисты будут проходить медицинское обследование, а во вторник, 5 июля, запланирован первый тренировочный день.