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Старый знакомый. Источник назвал имя нового тренера Металлиста

Премьер-лига
(1 голосов)

Легенда харьковского футбола

Старый знакомый. Источник назвал имя нового тренера Металлиста

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Исполняющим обязанности главного тренера "Металлиста" станет Александр Призетко, сообщает ведующий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Кучер должен быть представлен во вторник в Словении на сборах "Днепра-1", но без своих помощников. Все ассистенты, кроме одного, остаются в "Металлисте".

Исполняющим обязанности главного тренера "Металлиста" будет легенда харьковского футбола Александр Призетко", - утверждает журналист.

Отметим, что 51-летний специалист уже был исполняющим обязанности главного тренера "Металлиста" в 2016 году. Кроме того, он работал в "Металлисте 1925", "Полесье" и "Металлисте" U-21.

Сейчас Призетко работает ассистентом в тренерском штабе Кучера, который должен возглавить "Днепр-1".

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В статье: Александр Призетко Металлист (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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ЛеваХарьков (Харків)
04.07.2022 в 14:36
Похоже кранты нашему Металлисту
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