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Старый знакомый. Источник назвал имя нового тренера Металлиста
Легенда харьковского футбола
Фото: ФК Металлист
Исполняющим обязанности главного тренера "Металлиста" станет Александр Призетко, сообщает ведующий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
"Кучер должен быть представлен во вторник в Словении на сборах "Днепра-1", но без своих помощников. Все ассистенты, кроме одного, остаются в "Металлисте".
Исполняющим обязанности главного тренера "Металлиста" будет легенда харьковского футбола Александр Призетко", - утверждает журналист.
Отметим, что 51-летний специалист уже был исполняющим обязанности главного тренера "Металлиста" в 2016 году. Кроме того, он работал в "Металлисте 1925", "Полесье" и "Металлисте" U-21.
Сейчас Призетко работает ассистентом в тренерском штабе Кучера, который должен возглавить "Днепр-1".
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