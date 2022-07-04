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Александрия прекратила сотрудничество с лидером команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб покинул и Владимир Одарюк

Александрия прекратила сотрудничество с лидером команды

Фото: ФК Александрия

Новина українською

"Александрия" объявил об уходе нападающего Владимира Одарюка и полузащитника Кирилла Ковальца.

Оба футболиста покидают команду в связи с истечением срока действия контракта, сообщает официальный сайт "горожан".

28-летний Одарюк защищал цвета александрийцев с прошлого лета. На его счету 16 матчей в чемпионате Украины. 29-летний Ковалец выступал за "Александрию" с лета 2018 года. В общей сложности провел 88 матчей, в которых забил 14 голов и оформил 14 результативных передач.

Отметим, что Одарюк уже определился с новым клубом. Форвард подписал контракт с "Ингульцом".

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия Владимир Одарюк
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
04.07.2022 в 15:33
Ковалец ОДЕССА ждёт
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