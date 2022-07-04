Александрия прекратила сотрудничество с лидером команды

"Александрия" объявил об уходе нападающего Владимира Одарюка и полузащитника Кирилла Ковальца.

Оба футболиста покидают команду в связи с истечением срока действия контракта, сообщает официальный сайт "горожан".

28-летний Одарюк защищал цвета александрийцев с прошлого лета. На его счету 16 матчей в чемпионате Украины. 29-летний Ковалец выступал за "Александрию" с лета 2018 года. В общей сложности провел 88 матчей, в которых забил 14 голов и оформил 14 результативных передач.

Отметим, что Одарюк уже определился с новым клубом. Форвард подписал контракт с "Ингульцом".