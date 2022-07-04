Город менять не пришлось. Экс-лидер Львова подписал контракт с Рухом

Алексей Довгий подписал контракт с "Рухом". Об этом передает пресс-служба львовского коллектива.

В новом клубе Довгий будет играть под шестым номером. Сроки действий контракта не разглашаются. Несколько дней назад Алексей покинул "Львов", а потому достался "Руху" бесплатно.

Читайте также Львов объявил об уходе ключевого полузащитника

В последние полтора года Довгий был ключевым игроком в состав "Львова", отыграв за них в сумме 29 игр. Также выступал за "Александрию", "Металлист", "Мариуполь", "Волынь" и "Ворсклу".