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Кучер: Днепр-1? Пока что я тренер Металлиста - это все, что я могу сказать
Однако, по словам Александра, сейчас все быстро меняется
Фото: ФК Металлист
Наставник "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал недавнюю информацию о том, что вскоре он станет тренером "Днепра-1".
"Наверно, пока это слухи. Не буду пока это комментировать. Пока что я тренер "Металлиста", с этой командой мы тренируемся и готовимся к чемпионату. Все, что я могу вам сказать.
Будущее "Металлиста"? Светлее. Будем работать, будем играть в УПЛ, ждем начала сезона, ребята соскучились по футболу. Играть будем в Украине. Сейчас я с "Металлистом" в Турции, готовимся к контрольному матчу.
"Днепр-1". Сейчас все невозможное становится возможным очень быстро. Потому что-то загадывать не нужно", - рассказал Кучер.
Напомним, что нынешний наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич должен стать
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