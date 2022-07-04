Кучер: Днепр-1? Пока что я тренер Металлиста - это все, что я могу сказать

Наставник "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал недавнюю информацию о том, что вскоре он станет тренером "Днепра-1".

"Наверно, пока это слухи. Не буду пока это комментировать. Пока что я тренер "Металлиста", с этой командой мы тренируемся и готовимся к чемпионату. Все, что я могу вам сказать.

Будущее "Металлиста"? Светлее. Будем работать, будем играть в УПЛ, ждем начала сезона, ребята соскучились по футболу. Играть будем в Украине. Сейчас я с "Металлистом" в Турции, готовимся к контрольному матчу.

"Днепр-1". Сейчас все невозможное становится возможным очень быстро. Потому что-то загадывать не нужно", - рассказал Кучер.