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Кучер: Днепр-1? Пока что я тренер Металлиста - это все, что я могу сказать

Премьер-лига
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Однако, по словам Александра, сейчас все быстро меняется

Кучер: Днепр-1? Пока что я тренер Металлиста - это все, что я могу сказать

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал недавнюю информацию о том, что вскоре он станет тренером "Днепра-1".

"Наверно, пока это слухи. Не буду пока это комментировать. Пока что я тренер "Металлиста", с этой командой мы тренируемся и готовимся к чемпионату. Все, что я могу вам сказать.

Будущее "Металлиста"? Светлее. Будем работать, будем играть в УПЛ, ждем начала сезона, ребята соскучились по футболу. Играть будем в Украине. Сейчас я с "Металлистом" в Турции, готовимся к контрольному матчу.

"Днепр-1". Сейчас все невозможное становится возможным очень быстро. Потому что-то загадывать не нужно", - рассказал Кучер.

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Напомним, что нынешний наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич должен стать тренером "Шахтера".

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В статье: Александр Кучер СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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