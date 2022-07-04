Александрия подписала 21-летнего воспитанника Динамо

21-летний вингер Артем Шулянский стал футболистом "Александрии".

По данным пресс-службы "горожан", контракт с украинцем был подписан на три года. Шулянский - воспитанник "Динамо", который ранее выступал за разные возрастные команды киевлян.

За основной коллектив Артем не играл. В прошлом юношеском первенстве на счету Шулянского 12 матчей и четыре забитых гола.

Ранее стало известно, что состав "Александрии" покинул многолетний лидер Кирилл Ковалец.