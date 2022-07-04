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Александрия подписала 21-летнего воспитанника Динамо
На три года
Фото: ФК Александрия
21-летний вингер Артем Шулянский стал футболистом "Александрии".
По данным пресс-службы "горожан", контракт с украинцем был подписан на три года. Шулянский - воспитанник "Динамо", который ранее выступал за разные возрастные команды киевлян.
За основной коллектив Артем не играл. В прошлом юношеском первенстве на счету Шулянского 12 матчей и четыре забитых гола.
Ранее стало известно, что состав "Александрии" покинул многолетний лидер Кирилл Ковалец.
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Источник:ФК Александрия
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