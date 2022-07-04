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Палкин: Спорт и футбол в России являются важным инструментом государственной пропаганды

Премьер-лига
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Нужно продолжать давление

Палкин: Спорт и футбол в России являются важным инструментом государственной пропаганды

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

С пятого по 11-е июля в Лозанне состоится слушание по апелляции России относительно запрета ее командам участвовать в международных футбольных соревнованиях. В преддверии этого события высказался генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

"CAS не может поддержать российскую апелляцию. Спорт в России, и футбол в частности, является важным инструментом государственной пропаганды, продвигая российскую политику смерти и разрушения. Бессмысленное вторжение России и массовые убийства в Украине не имеют ничего общего с fair play (честной игрой), демократией и солидарностью – ценностями, призванными продвигать спорт.

Очень важно, чтобы суд поддержал организации из разных сфер по всему миру в исключении и изоляции России от любого "нормального существования" до тех пор, пока она не прекратит войну с Украиной и не откажется от всех оккупированных украинских территорий", - заявил Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
ФК Шахтер

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