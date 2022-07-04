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Вацко: Ракицкий близок к возвращению в Шахтер
Ярослав решил вернуться в Украину
Фото: ФК Шахтер
Как сообщает комментатор Виктор Вацко, в ближайшее время Ярослав Ракицкий должен вернуться в "Шахтер".
"Насколько я слышал, Ракицкий близок к возвращению в "Шахтер". Точно идут переговоры. Мои источники говорят, что переговоры, если не завершились, то близки к завершению. Но нужно понимать - пока контракт не подписан, то далеко не всегда джентльменская сделка есть гарантией, что все будет нормально.
Но переговоры действительно близки к завершению. "Шахтер" планирует свое будуще с Ярославом Ракицким. Это скромным финансы в сравнении с тем, к чему привык Ракицкий. Сейчас "Шахтер" будет серьезно экономить по понятным причинам", - заявил Вацко.
Напомним, что Ракицкий играл за "Шахтер" во время благотворительных игр. После вторжения России в Украину, защитник разорвал контракт с "Зенитом".
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