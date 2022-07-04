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Киев и четыре области. Павелко назвал региона, которые должны принять начало следующего сезона

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ждем и надеемся

Киев и четыре области. Павелко назвал региона, которые должны принять начало следующего сезона

УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко назвал регионы Украины, где должен будет проводиться следующий футбольный сезон.

"Киев, Киевская область, Львовская область, Закарпатская, наверное Тернопольская. Это те регионы, которые имеют много возможностей по футбольной инфраструктуре и мы будем работать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах начали наш чемпионат. Но может быть и расширенный список", - заявил Павелко.

Напомним, что следующий сезон должен стартовать в конце августа.

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В статье: Андрей Павелко УПЛ
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Комментарии (1)
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Smooth da Hustler (Львів)
04.07.2022 в 22:19
Ну-нуДятлы
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