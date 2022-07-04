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Клубы УПЛ. Кривбасс анонсировал два контрольных матча
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Фото: ФК Кривбасс
Будущий дебютант УПЛ "Кривбасс" анонсировал проведения двух товарищеских матчей.
По данным официального сайта, коллектив Вернидуба встретится с "Александрией" и "Ингульцом". Первая игра пройдет 12-го июля, вторая - 17-го числа.
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Отметим, что "Кривбасс" - одна из наиболее активных команд на трансферном рынке. Сегодня они подписали
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Источник:ФК Кривбасс
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