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Вацко: Динамо постарается трудоустроить Супрягу - он приехал на сборы с пятью лишними килограммами
Неприятная ситуация
Фото: ФК Динамо Киев
Комментатор Виктор Вацко высказал свое мнение о будущем Влада Супряги в киевском "Динамо".
"Перспективы Супряги в киевском "Динамо", как мне кажется, отсутствуют. Думаю, что "Динамо" будет искать возможности трудоустроить Супрягу в другом клубе. Сейчас команда начала подготовку к новому сезону, он приехал на сборы с лишним весом пять килограмм.
Сейчас кидать футболиста в работу с таким лишним весом - это риск большой для здоровья. Насколько я знаю, "Динамо" будет рассматривать вариант с его трудоустройством в другой клуб. Возможно, речь будет идти об украинском чемпионате, но важны финансовые аппетиты футболисты. Потянет кто-то или нет", - заявил Вацко.
Напомним, что последние полгода Супряга провел в аренде в "Сампдории", за которую в сумму отыграл 24 минуты.
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