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Вацко: Динамо постарается трудоустроить Супрягу - он приехал на сборы с пятью лишними килограммами

Премьер-лига
(1 голосов)

Неприятная ситуация

Вацко: Динамо постарается трудоустроить Супрягу - он приехал на сборы с пятью лишними килограммами

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Комментатор Виктор Вацко высказал свое мнение о будущем Влада Супряги в киевском "Динамо".

"Перспективы Супряги в киевском "Динамо", как мне кажется, отсутствуют. Думаю, что "Динамо" будет искать возможности трудоустроить Супрягу в другом клубе. Сейчас команда начала подготовку к новому сезону, он приехал на сборы с лишним весом пять килограмм.

Сейчас кидать футболиста в работу с таким лишним весом - это риск большой для здоровья. Насколько я знаю, "Динамо" будет рассматривать вариант с его трудоустройством в другой клуб. Возможно, речь будет идти об украинском чемпионате, но важны финансовые аппетиты футболисты. Потянет кто-то или нет", - заявил Вацко.

Напомним, что последние полгода Супряга провел в аренде в "Сампдории", за которую в сумму отыграл 24 минуты.

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В статье: Виктор Вацко Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Вацко on air

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
05.07.2022 в 01:11
Динамо удивляет. Больше веса, будет увереннее стоять на ногах и увереннее продавливать соперника.
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Artemanat (Кривой Рог)
04.07.2022 в 23:37
Бестолковый,Ротань его хвалили но я понимал что он никчема
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