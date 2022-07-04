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Капитан остается. 39-летний Кравченко продлил контракт с Черноморцем
Даст фору многим
Фото: ФК Черноморец
Сергей Кравченко остается в "Черноморце".
По данным официальной пресс-службы одесситов, 39-летний капитан продлил контракт с командой. Сроки действия новой сделки не называются.
Кравченко стал частью "моряков" зимой 2021-го года. За полтора он отыграл 28 поединков, забил два и отдал три голевые передачи.
Отметим, что в понедельник "Черноморцем" объявил о трансфере
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Источник:ФК Черноморец
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