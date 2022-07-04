Капитан остается. 39-летний Кравченко продлил контракт с Черноморцем

Сергей Кравченко остается в "Черноморце".

По данным официальной пресс-службы одесситов, 39-летний капитан продлил контракт с командой. Сроки действия новой сделки не называются.

Кравченко стал частью "моряков" зимой 2021-го года. За полтора он отыграл 28 поединков, забил два и отдал три голевые передачи.