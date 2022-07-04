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Капитан остается. 39-летний Кравченко продлил контракт с Черноморцем

Премьер-лига
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Капитан остается. 39-летний Кравченко продлил контракт с Черноморцем

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Сергей Кравченко остается в "Черноморце".

По данным официальной пресс-службы одесситов, 39-летний капитан продлил контракт с командой. Сроки действия новой сделки не называются.

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Кравченко стал частью "моряков" зимой 2021-го года. За полтора он отыграл 28 поединков, забил два и отдал три голевые передачи.

Отметим, что в понедельник "Черноморцем" объявил о трансфере Сергея Курко.

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В статье: Черноморец (Одесса) Сергей С.Кравченко
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Источник:
ФК Черноморец

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